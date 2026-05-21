«С напарником успокаивали»: полицейский Земеров вынес девочку из горящего дома

Инспектор ДПС Алексей Земеров спас десятилетнюю девочку из горящего дома в Ханты-Мансийске и вынес ее на улицу до прибытия спасателей, сообщает RT .

25-летний сотрудник ГИБДД Алексей Земеров рассказал, что вместе с напарником первым прибыл на место происшествия. Сначала инспекторы решили, что всех жильцов уже эвакуировали, однако внутри оставались люди.

«Я быстро взял ребенка и вынес его на улицу. Девочка с перепугу расплакалась, мы там в машине потом с напарником ее успокаивали», — рассказал Земеров.

По его словам, родители девочки замешкались, так как только проснулись и пытались собрать документы, несмотря на дым в доме.

«Мы быстро зашли внутрь, родители немного замешкались, так как только что проснулись. Пытались собрать документы, хотя внутри уже был дым. Я быстро взял ребенка и вынес его на улицу», — сказал герой.

Это не первый случай спасения для инспектора. В прошлом году он вместе с напарником вытащил женщину с двумя детьми из горящего автомобиля. В ГИБДД Земеров служит третий год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.