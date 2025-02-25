Раскрыта личность отца школьника, который отдал мошенникам 200 млн рублей

После того как в Сети распространилась информация, что 17-летний школьник из Москвы отдал мошенникам 200 млн рублей, выяснилось, что его отцом является совладелец российского филиала Toni & Guy. В настоящее время Гуров-старший живет в Лондоне, сообщает Baza .

В 2015 году Гуров совместно с бизнес-партнером Ольгой Мансуровой учредил компанию «Ти энд Джи Групп», где занял должность генерального директора с долей владения 15%. Согласно финансовой отчетности за прошлый год, несмотря на активы в размере 3,5 миллиона рублей, предприятие зафиксировало убытки, превышающие 3,7 миллиона рублей.

Примечательно, что именно сын Гурова оказался в центре скандала, когда передал мошенникам 200 миллионов рублей, предварительно взломав сейф в московской квартире своих родителей.

Бренд салонов красоты Toni & Guy появился еще в 1963 году в столице Великобритании. Его создателями стали два брата — Гаэтано и Джузеппе Масколо, известные под именами Guy и Toni соответственно.

Ранее сообщалось, что мошенники угрозами заставили подростка провести «обыск» дома, найти деньги и ценные вещи, затем передать их им. Один из сейфов юноша вскрыл болгаркой. Общая сумма ущерба составила 200 млн рублей. Мать школьника обратилась за помощью в полицию.