Школьник вскрыл болгаркой сейфы родителей и отправил мошенникам 200 млн рублей

В Москве 17-летний школьник Михаил открыл с помощью болгарки сейф родителей, достал оттуда 200 млн рублей и передал аферистам. Мошенники связались с молодым человеком 20 февраля, сообщает Baza .

Аферисты сказали, что они из службы доставки, после чего попросили сказать код из смс-сообщения, пригрозив утилизацией посылки. Михаил назвал цифры.

Через некоторое время ему позвонили якобы из Роскомнадзора. Аферист сказал, что его «Госуслуги» «взломали», а аферисты «сделали доверенности на счета близких и завладели средствами семьи».

После этого «сотрудник Роскомнадзора» сказал, что средства были отправлены человеку, который может переслать их террористической организации. Диалог закончился.

Затем Михаилу позвонил «сотрудник спецслужб». Он сказал, что в квартире необходимо провести обыск и задекларировать имущество.

«Представитель спецслужб» заставил школьника самостоятельно «провести обыск», после чего отдать деньги и драгоценности, найденные в квартире, вместе с курьером.

Так, 22 февраля Михаил приехал в одну из квартир родителей с болгаркой и взломал металлический сейф. Оттуда молодой человек извлек 80 млн рублей и 400 тыс. долларов США.

Михаил сложил деньги в сумку и перевез на другую квартиру. Вечером к нему прибыл курьер, которому он отдал средства.

23 февраля Михаил отправился на другую квартиру. Там он позвонил специалистам по взлому, которые открыли их. Оттуда молодой человек достал еще 50 млн и тоже отдал курьеру.

24 февраля в одну из квартир прибыла домработница семьи. Она заметила, что сейфы вскрыты, сообщила об этом матери Михаила и та написала заявление в полицию.