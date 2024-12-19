Задержанный машинист грузового поезда под Мурманском назвал возможную причину ЧП

Следователи в Мурманской области продолжают устанавливать все обстоятельства, при которых столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Задержанный машинист грузового локомотива озвучил свою версию, почему поезда столкнулись, пишет Telegram-канал «112» .

По словам машиниста, после проезда станции «Княжа» он и его помощник обнаружили, что загорелся главный выключатель. Это стало свидетельством, что локомотив остался без энергии и не способен тянуть 6000-тонный состав.

Машинист Алексей З. и помощник машиниста Рамиль С. вышли из кабины, они увидели пущенный задний токоприемник. Они решили подложить под колеса грузового поезда пять «башмаков», чтобы провести ремонтные работы, но не успели ничего сделать, так как состав все-таки покатился, «башмаки» не удержали его. В итоге произошло столкновение с пассажирским поездом, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.

Следователи уточнили, почему нельзя было положить больше «башмаков» под колеса локомотива, но задержанный машинист не смог ответить. Он пояснил, что принятых мер должно было хватить.

Ранее в РЖД сообщили, что в результате столкновения двух поездов 18 декабря 2024 года пострадал 31 человек. Двое пострадавших получили серьезные травмы, которые привели к их смерти. По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело, задержаны два человека.