РЖД: 31 человек пострадал, 2 погибли из-за столкновения поездов под Мурманском

По последним данным из-за столкновения поездов в Мурманской области, которое произошло 18 декабря, пострадал 31 человек. Среди них оказались и пятеро детей, сообщает пресс-служба РЖД.

В больницу увезли 14 человек. Четверо из них пребывают в тяжелом состоянии. Двое умерли, один из них скончался в медучреждении.

Представители РЖД готовы организовать бесплатное лечение и реабилитацию тем, кто был ранен в ходе инцидента. Процедуры будут проводить в медучреждения компании.

Родственникам тех, кто умер, заплатят компенсацию. Они получат 2 млн 200 тыс. рублей.

18 декабря грузовой локомотив и пассажирский поезд, который ехал из Мурманска в Санкт-Петербург, врезались друг в друга. С рельсов сошли 19 вагонов — четыре из них были пассажирскими, 15 грузовыми.