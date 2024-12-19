Число погибших при столкновении поездов в Мурманской области достигло двух

Число погибших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов под Мурманском увеличилось до двух. Один из пассажиров скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

«К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сообщил он.

Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.

Одна из травмированных женщин получила серьезные травмы, ее не успели довезти до больницы. Пострадавшая умерла на руках медиков в машине скорой помощи.