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Женщина умерла в результате столкновения поездов в Мурманской области

Женщина умерла в машине скорой помощи после столкновения двух поездов в Мурманской области, сообщает ТАСС .

Пострадавшую везли в больницу. Она скончалась по дороге, находясь в машине скорой помощи.

Ранее стало известно, что из-за столкновения поездов пострадали 14 человек, среди них есть ребенок. 10 из них госпитализировали. Также сообщалось, что одного человека зажало внутри вагона.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

Грузовой и пассажирский составы столкнулись на станции Княжая в среду. По предварительным данным, у грузового поезда отказали тормоза.