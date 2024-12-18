Названа причина столкновения поездов под Мурманском

Baza: поломка одного из поездов вызвала столкновение под Мурманском

Столкновение двух поездов в Мурманской области произошло из-за того, что в грузовом составе случилась поломка. Сперва у этого поезда зафиксировали излом токоприемника, после чего у него также отказали тормоза, сообщает Baza .

Примерно в 15:00 у грузового состава возникли проблемы с токоприемником. После этого поезд закрепили и стали дожидаться помощи, однако примерно через час у транспорта сломались тормоза.

Предварительно, из-за отказавших тормозов состав выехал на чужой путь, где и врезался в пассажирский поезд.

В данный момент известно о пятерых пострадавших в результате аварии с поездами под Мурманском. Состояние некоторых из травмированных оценивается как тяжелое.