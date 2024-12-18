Человека зажало внутри вагона после столкновения поездов под Мурманском

Зажатого в вагоне человека пытаются спасти после аварии поездов под Мурманском

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области один человек оказался зажат внутри поезда. Ведутся спасательные работы, сообщает пресс-служба РЖД.

В железнодорожной компании заявили, что в результате столкновения поездов под Мурманском пострадали 11 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один проводник. Среди членов локомотивных бригад пострадавших нет.

«Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь», — заявили в Российских железных дорогах.

К месту столкновения следуют 4 восстановительных поезда.

Пассажиров поезда «Мурманск — Санкт-Петербург», который столкнулся с грузовым составом, перевели на незанятые места в исправные вагоны в головной части поезда.