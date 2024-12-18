Как минимум 14 человек пострадали из-за столкновения поездов под Мурманском

До 14 человек увеличилось число пострадавших после столкновения поездов в Мурманской области, сообщает Baza .

10 раненых везут в местную центральную районную больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четверым пострадавшим оказывают помощь на месте.

Пассажиров, которые не запросили медпомощь, размещают в уцелевших вагонах. Отопления в них нет. При этом температура на улице опустилась до 27 градусов мороза.

В среду около 16:00 на станции Княжная в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда, один грузовой упал на бок.

Ранее была названа причина ЧП. По предварительным данным, в грузовом составе случилась поломка, у него отказали тормоза.