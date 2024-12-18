Под Мурманском задержали машиниста и помощника грузового поезда

В Мурманской области 18 декабря столкнулись грузовой и пассажирский поезда, по факту случившегося задержали машиниста и помощника грузового локомотива, сообщает ТАСС .

Предварительно установлено, что в момент столкновения грузового поезда с пассажирским составом, который следовал в Санкт-Петербург, машиниста и помощника грузового локомотива не было в кабине. Предполагается, что мужчины оставили кабину без присмотра, их задержали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия все еще работают сотрудники МЧС России по Мурманской области.

Известно, что к месту происшествия направили вертолет с медиками. 20 сотрудников медицинского персонала будут оказывать помощь пострадавшим.