К месту столкновения поездов под Мурманском отправили вертолет с 20-ю врачами

Сотрудники МЧС России продолжают работать на месте бокового столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. На место происшествия направили вертолет с медиками, об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства .

«В 19:09 вылетел вертолет центра медицины катастроф. На борту находится 20 человек медицинского персонала и три члена экипажа», — рассказали в пресс-службе МЧС России.

Для близких и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы организована работа психологов. Получить квалифицированную помощь и поддержку можно по телефону доверия ГУ МЧС РФ по Мурманской области: 8 (815-2) 39-99-99.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновения двух поездов с рельсов сошли четыре пассажирских вагона, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших женщин скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.