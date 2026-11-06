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Мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 6 ноября

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Дневная температура в Москве и на территории области в течение суток 6 ноября удержится в границах от -3 до +3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в столице и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, интенсивность которых на территории Подмосковья местами усилится до умеренной. 

В отдельных районах области на дорогах образуется гололедица. Скорость северо-западного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

С наступлением ночи температура воздуха опустится до показателей от -1 до -3 градусов при сохранении переменной облачности. Местами выпадет небольшой снег. На дорожном покрытии сохранится гололедица, а порывы ветра северо-западного направления ослабнут до 5–10 метров в секунду.

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