Презент «невесте»: нужно ли с детства учить мальчиков делать подарки девочкам

Подарок от мужчины женщине важен только в том смысле, который в него вкладывается, он не обязательно должен говорить о попытке «выменять» что-то взамен. Нужно ли с детства учить мальчиков делать подарки девочкам, которые им нравятся, рассказал РИАМО психолог Никита Иванов.

Эксперт отметил, что сам по себе подарок не делает мальчика или мужчину ни галантным, ни потребителем.

«Когда мальчик замечает, что нравится девочке, и хочет ее чем-то порадовать, это вполне естественный способ выразить симпатию. Особенно в детстве, когда прямо говорить о своих чувствах бывает неловко. Подарок позволяет показать: „Я о тебе подумал, мне хотелось сделать тебе приятное“», — заявил психолог.

Проблема начинается, когда подарок превращается в своеобразную валюту отношений, добавил он. Например, мальчик подарил девочке что-то дорогое и теперь считает, что она обязана отвечать ему взаимностью. Или девочка усвоила, что настоящую симпатию нужно обязательно доказывать подарками, причем чем дороже они, тем «глубже чувства».

По словам Иванова, проблема в том, что в обоих случаях люди начинают не столько проявлять чувства, сколько торговаться за них. Так способ выразить симпатию превращается в попытку получить желаемое за подарок.

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