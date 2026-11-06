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На МЖД поезд зажал человека у платформы

Происшествия

На подмосковной станции Лесной Городок электричка прижала человека к перрону. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Электрички Москвы».

Инцидент произошел на первом пути станции Лесной Городок на Киевском направлении МЖД. Электрический поезд «Иволга» ехал из Железнодорожного в Апрелевку. 

Человек очутился прямо в зазоре между краем платформы и головным вагоном. Там его зажало.

Очевидцы сразу вызвали на место врачей. Насколько тяжело пострадал человек и что с ним сейчас, пока не сообщается.

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