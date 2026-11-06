Военные бундесвера провели 5 тыс встреч в немецких школах и вузах в этом году

Военнослужащие бундесвера провели 4737 встреч в школах и высших учебных заведениях Германии за 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Rheinische Post.

Соответствующие сведения содержатся в официальном ответе Министерства обороны ФРГ на депутатский запрос фракции «Левой» партии в бундестаге. В военном ведомстве уточнили, что до конца текущего года армия рассчитывает организовать еще более 500 подобных мероприятий по всей стране.

Чаще всего военные приезжали в баварские учебные заведения — там состоялось 1026 выступлений. В Северном Рейне-Вестфалии представители вооруженных сил побывали в школах 645 раз, в Нижней Саксонии — 609 раз.

Реже всего визиты проходили в Сааре и Бремене. Там насчитали 21 и 14 выездов соответственно.

Активность немецких военных в образовательных учреждениях разворачивается на фоне масштабных протестов молодежи. Ранее информационное агентство DPA заявляло о забастовках приблизительно 45 тыс. школьников в сотне немецких городов. Они выступили против обязательного призыва.

С 1 января в Германии заработал обновленный закон о воинской службе. Он сохраняет добровольный принцип комплектования армии, но возобновляет воинский учет совершеннолетних юношей, вводит обязательные медицинские комиссии с 2027 года и предусматривает возможность возвращения приостановленного в 2011 году обязательного призыва в случае ухудшения обстановки или дефицита новобранцев.

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