Задержана администратор сауны в Прокопьевске, где погибли 5 подростков

В Кемеровской области — Кузбассе по уголовному делу о гибели подростков при пожаре задержана 36-летняя администратор сауны, сообщает пресс-служба СК РФ.

В январе в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне на улице Кубанской. Погибли пять человек. Администратор сауны допустил, что внутри были другие люди. В сауне отдыхала группа подростков 16-17 лет. Одной девушке удалось спастись. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С участием задержанной специалисты проводят следственные действия. Они также осмотрели здание сауны, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию. Следователи допрашивают свидетелей трагедии.

В ближайшее время планируется решить вопрос о предъявлении администратору сауны обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста.

Также устанавливается местонахождение владельцев сауны, где случился пожар. По делу назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, они установят причины смерти пострадавших, очаг и причину возникновения огня.

