Пять подростков погибли в частной сауне в Прокопьевске

В Прокопьевске Кемеровской области на улице Кубанской произошел пожар в частной сауне. В результате происшествия пять человек погибли, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно установлено, что жертвами пожара стали несовершеннолетние. Администратор сауны сообщил о вероятном нахождении других людей внутри.

На месте происшествия активно работают спасательные и экстренные службы.

На момент публикации заметки известно, что в сауне отдыхала группа подростков в возрасте 16-17 лет. Одной девушке удалось спастись. Еще пятеро погибли. Сколько всего человек отдыхало в сауне и что стало причиной пожара, устанавливается.

