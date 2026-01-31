Дело возбудили после гибели пяти несовершеннолетних на пожаре в бане в Кузбассе

Уголовное дело возбудили после гибели пяти несовершеннолетних в пожаре в Прокопьевске в Кемеровской области. Одна девушка, предварительно, смогла выжить, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

На месте пожара находятся правоохранители. Они опрашивают очевидцев.

Ранее в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне на улице Кубанской. Погибли пять человек. Администратор сауны допустил, что внутри были другие люди. В сауне отдыхала группа подростков в возрасте от 16 до 17 лет.

