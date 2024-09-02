сегодня в 15:10

Задержан мигрант, напавший на таксиста в Подмосковье

Неадекватный пассажир, отказавшийся оплачивать проезд и избивший водителя такси в Подмосковье, был задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Личность подозреваемого в нападении на таксиста была установлена сотрудниками ОМВД России по г. Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» Московской области. Мужчину задержали.

Оказалось, что задержанный был неоднократно судим. Мужчину передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Подмосковье пассажир такси не захотел расплачиваться за проезд из Долгопрудного в Люберцы. Между ним и водителем возник конфликт.

Агрессивный пассажир предложил разобраться на улице. Когда водитель отказался и начал движение, мужчина нанес ему удар по лицу через боковое окно.

Против мигранта возбудили уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство).