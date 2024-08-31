Агрессивный пассажир такси чуть не отправил в нокаут водителя в Подмосковье

В Подмосковье мужчина отказался платить за такси и жестко ударил водителя

В Подмосковье агрессивный пассажир такси отказался оплачивать 1800 рублей за проезд из Долгопрудного в Люберцы, а после нанес водителю жесткий удар по лицу, сообщает Baza .

Пассажир пообещал перевести деньги через 20 минут, что не устроило водителя по имени Денис. Между мужчинами возник конфликт. Неадекватный пассажир предложил разобраться на улице, но оппонент отказался.

Мужчина покинул автомобиль, но в какой-то момент Денис назвал его «кидалой» и начал движение. Тогда пассажир нанес водителю сокрушительный удар пол лицу. У Дениса хлынула кровь, автомобиль врезался в припаркованные машины.

Водитель уже написал заявление в полицию. Оказалось, что он не единственная жертва неадекватного пассажира, который не любит оплачивать проезд.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении таксиста, который обманом оформил кредит на участника СВО, присвоил часть денег себе и избежал ответственности. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.