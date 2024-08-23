Бастрыкин поручил возбудить дело против таксиста, обманувшего бойца СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении таксиста, который обманом оформил кредит на участника СВО, присвоил часть денег себе и избежал ответственности, сообщает «Лента.ру» .

Известно, что таксист и пострадавший от его действий участник СВО из Ставрополя были знакомы. Обманом водитель сумел воспользоваться телефоном военнослужащего, в результате чего оформил на него крупный кредит. Часть денег он присвоил себе, но сумел избежать ответственности.

Происшествие случилось в апреле, но до возбуждения уголовного дела дошло только сейчас. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства и лично на контроле Бастрыкина.