Массовое отравление водой произошло в Дагестане

Случаи массового отравления людей зафиксированы в Магарамкентском районе Дагестана, предварительно, из-за воды, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

У пострадавших в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцахе и Верхнем Тагиркенте выявлена острая кишечная инфекция.

Сейчас проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.

По предварительным данным случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции.

Ранее уголовное дело возбудили по факту смертельного отравления 13-летнего подростка, который находился в гостях у бабушки в Омской области.