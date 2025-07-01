сегодня в 19:44

13-летний подросток смертельно отравился в гостях у бабушки в Омской области

Уголовное дело возбудили по факту смертельного отравления 13-летнего подростка, который находился в гостях у бабушки в Омской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно предварительным данным, 28 июня подросток вместе с 5-летним братом почувствовали недомогание, когда гостили у бабушки в городе Калачинске. Женщина самостоятельно лечила внуков, однако 30 июня старший брат скончался. Второго мальчика экстренно госпитализировали, сейчас ребенок находится в реанимации.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Семья характеризуется положительно. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.