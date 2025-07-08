Bloomberg: ЕС добивается предварительной торговой сделки с США

Власти ЕС стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с Вашингтоном с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части «ключевых товаров» из-под действия пошлины в 10%, добавив в этот список самолеты и запчасти к ним, вино и спиртные напитки.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом, поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня. Позднее Федеральный суд США 29 мая постановил отменить решение Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран. При этом решение суда не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.