В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты

В аэропорту Перми ввели ограничение на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С 5 по 7 июля в российских аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. Причина — в ограничениях, которые вводились в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании оценили в 20 млрд рублей.