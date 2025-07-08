В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты
В аэропорту Перми ввели ограничение на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
С 5 по 7 июля в российских аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. Причина — в ограничениях, которые вводились в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании оценили в 20 млрд рублей.