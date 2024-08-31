Уголовное дело возбудили против мигранта, напавшего на таксиста в Подмосковье

В отношении агрессивного пассажира, который напал на таксиста в Подмосковье, возбудили уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Агрессивного мужчину задержат и привлекут к ответственности. Люберецкая городская прокуратура контролирует расследование дела.

В Подмосковье агрессивный пассажир такси отказался оплачивать 1800 рублей за проезд из Долгопрудного в Люберцы, а после нанес водителю жесткий удар по лицу. Кроме того, он оскорблял мужчину нецензурной бранью.

Таксист написал заявление в полицию. Оказалось, что он не единственная жертва неадекватного пассажира, который не любит оплачивать проезд.