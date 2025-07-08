8 июля отмечают День Зенитных ракетных войск ВС РФ

8 июля в России отмечают профессиональный праздник — День Зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВС РФ. Они были основаны 8 июля 1960 года в Советском Союзе.

ЗРВ включены в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Они появились, когда начало развиваться ракетостроение в середине прошлого века.

Дело в том, что развитие авиации и увеличение скорости передвижения самолетов привели к тому, что пулеметно-пушечные системы противовоздушной обороны оказались неэффективны в отражении ракетных и воздушных атак потенциального противника. С ними было сложно справиться даже авиации.

Чтобы лучше «закрыть небо», в Советском Союзе запустили новые конструкторские бюро. Они специализировались на создании ракетных систем противовоздушной обороны.

Уже 1 мая 1960 года советская зенитная ракета комплекса С-75 уничтожила разведывательный самолет У-2, которым пользовались ЦРУ Соединенных Штатов. Воздушное судно регулярно летало на большой высоте, до которой ранее не доставали прошлые системы ПВО СССР.

На вооружении у ЗРВ ВКС РФ стоят современные средства противовоздушной обороны, сбивающие воздушные цели на разной дальности. Так, они могут поражать объекты в ближнем бою, на малой, дальней и средней дистанции. Используются как ракетно-пушечные, так и ракетные комплексы.

О российских ЗРК знают во всем мире. Почетом пользуются комплексы С-200, С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Тор», «Стрела», «Витязь» и «Бук». Они позволяют отражать воздушные атаки противника в разных условиях.