Задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

По данным правоохранителей, исполнителем покушения является россиянин Л. Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии ОАЭ. Мужчину уже передали российской стороне.

Также были задержаны его пособники — В. Васин и З. Серебрицкая. Первый был схвачен в Москве, вторая отправилась на Украину. Продолжается розыск организаторов покушения.

Киллер выстрелил вгенерал-лейтенанта несколько раз на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеев выжил, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

