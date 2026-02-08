Задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
ФСБ вычислила непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его задержали, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранителей, исполнителем покушения является россиянин Л. Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии ОАЭ. Мужчину уже передали российской стороне.
Также были задержаны его пособники — В. Васин и З. Серебрицкая. Первый был схвачен в Москве, вторая отправилась на Украину. Продолжается розыск организаторов покушения.
Киллер выстрелил вгенерал-лейтенанта несколько раз на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеев выжил, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
