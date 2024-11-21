Задержан еще один подозреваемый в участии в афере с квартирой Долиной

Правоохранители задержали еще одного соучастника мошенничества, совершенного в отношении певицы Ларисы Долиной, которая перевела злоумышленникам миллионы рублей после продажи квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Подозреваемым оказался 27-летний житель Республики Татарстан. Он ранее уже был судим. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, у мужчины обнаружена банковская карта, на которую Долина по указанию мошенников перевела 10 млн рублей. Затем эти деньги злоумышленники перевели на подконтрольные им счета и распределили между собой.

Также сообщается, что именно он привлек к соучастию в преступлении другого фигуранта — ранее арестованного 43-летнего Дмитрия Леонтьева. Он тоже получил на свой счет деньги певицы в размере 3 млн рублей.

Ранее другую обвиняемую, женщину-курьера, которая забрала у Долиной более 100 млн рублей по указанию соучастников, заключили под стражу.

Мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, уговорили Долину перевести на якобы безопасные счета личные сбережения, а также передать курьеру деньги, полученные от продажи квартиры в Хамовниках.