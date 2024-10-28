Суд оставил в СИЗО курьера, забравшую деньги у обманутой Долиной

Суд в Москве оставил под стражей женщину-курьера по делу квартиры Ларисы Долиной

Таганский районный суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей женщине-курьеру, проходящей по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Фигурантка пробудет в СИЗО до 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Курьер обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщина проходит по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении Долиной. Артистка заявляла, что провела сделку по отчуждению квартиры под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц.

Ранее следователь просил заключить под стражу мужчину, являющегося вторым фигурантом дела о мошеннических действиях в отношении Ларисы Долиной. Его отправили в СИЗО до 22 декабря. Именно он, по версии следствия, представился силовиком и обманом убедил Ларису Долину перевести деньги на подконтрольные ему банковские счета.