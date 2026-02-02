Задержали владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки

Следователи задержали владельца частной сауны (ИП) в Прокопьевске Кемеровской области, а также его брата, сообщает ТАСС .

В январе в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне на улице Кубанской. Погибли пять человек. Администратор сауны допустил, что внутри были другие люди. В сауне отдыхала группа подростков 16-17 лет. Одной девушке удалось спастись. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СК РФ по Кузбассу, владельца и его брата задержали по подозрению в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее также была задержана 36-летняя администратор сауны.

