Забили ножницами и облили краской: подробности расправы над россиянкой в Дубае

25-летнюю стюардессу из Санкт-Петербурга около 20 раз ударили ножницами, а потом залили зеленой краской. Предполагаемый убийца — экс- возлюбленный, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

В ночь с 17 по 18 декабря мужчина преследовал бывшую возлюбленную, а затем убил ее в номере дубайского отеля. Стюардесса много лет работала в «Победе».

Мужчина, которого подозревают в убийстве, работал юридическим консультантом.

Девушка несколько раз писала заявления о побоях, но затем отзывала их. Последний конфликт у пары случился из-за ее решения работать на частных джетах, мужчина считал это эскортом.

