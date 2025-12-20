Убитая в Дубае стюардесса несколько лет работала в авиакомпании «Победа»

25-летняя стюардесса, которую зарезал 39-летний экс-возлюбленный в Дубае, несколько лет работала в авиакомпании «Победа», сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Два года назад девушка познакомилась с мужчиной, у которого был и неудачный брак, и судимость за наркотики. Между ними вспыхнул бурный роман, переросший в длительные отношения.

Конфликт между влюбленными начался из-за того, что стюардесса хотела летать на частных джетах, но мужчина противился такой работе, считая ее эскортом.

Обиженный экс-возлюбленный полетел выслеживать девушку в Дубай. Ему помогал друг — 34-летний судебный пристав из Санкт-Петербурга. Но помощник не подозревал, что стюардессу могут убить. Когда мужчина признался в содеянном, то он был в ужасе. Они вернулись в РФ, после чего предполагаемый преступник стал смотреть варианты отправки на СВО. Но уголовный розыск успел задержать злоумышленника.

21 декабря суд изберет фигуранту дела меру пресечения. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

В ночь с 17 по 18 декабря мужчина преследовал бывшую возлюбленную, а затем нанес ей не менее 15 ударов ножом в номере дубайского отеля. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

