Молодая, красивая: россиянин зарезал стюардессу в Дубае и сбежал в Питер

В Петербурге задержали мужчину за убийство экс-возлюбленной в дубайском отеле

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве девушки на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, с 17 по 18 декабря мужчина преследовал бывшую возлюбленную, а затем нанес ей не менее 15 ударов ножом в номере дубайского отеля. От полученных ранений 25-летняя девушка скончалась на месте. После убийства злоумышленник вернулся в Петербург, где его задержали правоохранительные органы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту предъявили обвинение. Российские следователи совместно с коллегами из ОАЭ устанавливают все обстоятельства убийства.

По данным Baza, погибшая является стюардессой. Незадолго до трагедии она рассталась с мужчиной, которого зовут Альберт. Он преследовал девушку и прилетел за ней в Дубай «на разговор».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.