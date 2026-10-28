За день до расстрела семьи челябинец предупредил сестру, что исчезнет

За день до расстрела супруги и приемной дочери житель Челябинска предупредил сестру, что пропадет со связи, сообщает Ural Mash .

Родственница челябинца Татьяна рассказала, что это она познакомила Вячеслава с будущей женой. Пара ссорилась все два года отношений, но у них родился ребенок. Позже выяснилось, что в момент стрельбы полугодовалый младенец находился в соседней комнате. Вчера Вячеслав позвонил своей сестре, попросил прощения и предупредил, что исчезнет.

Родные мужчины узнали о трагедии от журналистов. Они планируют забрать выжившего малыша к себе.

Ранее тела девочки-подростка и ее родителей обнаружили в доме в микрорайоне Вишневая Горка в Челябинске. Предварительно, отец семейства убил жену и ее дочь от первого брака, после этого мужчину нашли мертвым. При этом в квартире были еще дети, им удалось спастись. Во время стрельбы в одной из комнат лежал младенец, которого после трагедии доставили в больницу.

Семья жила в съемной квартире. 39-летний мужчина был отчимом детей. Он переехал на Урал год назад. До этого жил в Казахстане и Краснодаре. Мужчина работал в ЧОПе, поэтому имел доступ к оружию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.