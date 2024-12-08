Взрывы и пожар: в Дамаске загорелось здание Иммиграционного департамента
В Дамаске загорелось здание Иммиграционного департамента
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Очевидцы рассказали, что в здании Иммиграционного департамента в сирийском Дамаске произошел пожар, сообщает Mash.
Как пишет Al Jazeera, это могли быть новые израильские авиаудары.
А израильская Kan отметила, что военные ЦАХАЛ атаковали склады с оружием, расположенные на юге Сирии и в столице. Кроме того, они заняли буферную зону на Голанских высотах.
Ранее МИД Ирана призвал сирийскую оппозицию к незамедлительному прекращению насилия в республике, а еще диалогу со всеми слоями населения в государстве, чтобы создать инклюзивное правительство.
Также в воскресенье сирийские вооруженные повстанцы вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря.