В московском аэропорту Шереметьево развернута система фильтрации граждан Украины. С октября 2023 года это единственная точка въезда для украинцев в Россию, где каждый пассажир проходит многоуровневую проверку. Результатом становятся решения о запрете въезда сроком до 50 лет — фактически пожизненные для многих граждан, сообщает ТАСС.

Основанием для таких жестких мер служит любая обнаруженная связь с Украиной: лайки под постами о ВСУ, подписки на прозападные каналы, контакты украинских силовиков в телефонной книге или даже просто критический комментарий о действиях российских властей.

Как следует из судебных материалов, изученных ТАСС, одна гражданка Украины получила запрет на въезд до 2074 года за положительные реакции на публикации о военных ВСУ.

«Проверка носит тотальный характер. Мы анализируем не только текущие переписки, но и архивные данные, восстановленные удаленные файлы, историю браузера», — сообщает источник.

Даже те, кто годами легально проживал в России, имел вид на жительство, российскую семью или недвижимость, теряют все после обнаружения «компрометирующих материалов».

Юристы отмечают, что все попытки обжаловать такие решения в судах пока заканчиваются провалом. Московские суды единодушно поддерживают пограничников, считая любые проявления «украинской позиции» достаточным основанием для запрета.