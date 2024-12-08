Иранский МИД призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии
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МИД Ирана призвал оппозицию к немедленному прекращению насилия в Сирии, а также диалогу со всеми слоями населения в стране для создания инклюзивного правительства, сообщает ТАСС.
«Необходимо как можно быстрее прекратить любые вооруженные столкновения, предотвратить начало терактов и начать национальный диалог», — сказали в МИД.
Там уточнили, что новое правительство Сирии должно представлять интересы всего народа.
Ранее сирийская оппозиция разгромила и разграбила резиденцию свергнутого президента Башара Асада. Аналогичная ситуация наблюдается и в здании ЦР страны.