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Иранский МИД призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

МИД Ирана призвал оппозицию к немедленному прекращению насилия в Сирии, а также диалогу со всеми слоями населения в стране для создания инклюзивного правительства, сообщает ТАСС .

«Необходимо как можно быстрее прекратить любые вооруженные столкновения, предотвратить начало терактов и начать национальный диалог», — сказали в МИД.

Там уточнили, что новое правительство Сирии должно представлять интересы всего народа.

Ранее сирийская оппозиция разгромила и разграбила резиденцию свергнутого президента Башара Асада. Аналогичная ситуация наблюдается и в здании ЦР страны.