Сирийская оппозиция вышла к побережью Средиземного моря

сегодня в 18:28

Сирийские вооруженные повстанцы вошли в город Тартус, который расположен на побережье Средиземного моря, сообщает Ura.ru .

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — заявили в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее сирийские повстанцы разгромили и разграбили резиденцию свергнутого президента республики Башара Асада. Также мародеры ворвались в здание сирийского Центробанка в Дамаске.

Как сообщали в МИД РФ, после переговоров с участниками вооруженного конфликта в Сирии глава государства Башар Асад принял решение оставить пост и покинул страну.