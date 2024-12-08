Сирийская оппозиция вышла к побережью Средиземного моря

Al Jazeera: сирийская вооруженная оппозиция вошла в Тартус
Политика

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Сирийские вооруженные повстанцы вошли в город Тартус, который расположен на побережье Средиземного моря, сообщает Ura.ru.

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — заявили в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее сирийские повстанцы разгромили и разграбили резиденцию свергнутого президента республики Башара Асада. Также мародеры ворвались в здание сирийского Центробанка в Дамаске.

Как сообщали в МИД РФ, после переговоров с участниками вооруженного конфликта в Сирии глава государства Башар Асад принял решение оставить пост и покинул страну.