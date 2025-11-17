сегодня в 12:36

Взрывное устройство с пачкой пятитысячных купюр нашли в Солнечногорске

Жители Солнечногорска в пятницу наткнулись на пачку пятитысячных купюр, рядом с которой находилось взрывное устройство. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

На место сразу же приехали правоохранители. Они подтвердили, что внутри находится взрывчатка.

СВУ было обезврежено.

Ранее в подмосковном Красногорске ребенок поднял с асфальта сверток с 10-рублевой купюрой, который оказался замаскированным взрывным устройством. Раздался взрыв, школьник сильно повредил обе руки, ему оторвало несколько пальцев. Возбуждено уголовное дело.

После этого подозрительные пачки денег и подарочные упаковки находили в нескольких местах.

