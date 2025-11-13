Мишонова показала, как выглядит рука мальчика, пострадавшего от СВУ в Красногорске

Омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в своем Telegram-канале о самочувствии мальчика, которому оторвало пальцы в результате детонации СВУ в Красногорске. Она показала, как выглядит рука ребенка.

На фото запечатлена перебинтованная правая рука — школьнику пришлось частично ампутировать пальцы. По словам Мишоновой, левая конечность тоже пострадала. Есть перелом и ранения.

Омбудсмен уточнила, что у ребенка все еще есть сильный болевой синдром, потому медики держат его под седацией. Мальчик почти постоянно спит. Теперь пострадавшему предстоит длительное восстановление и реабилитация. Но самое страшное уже позади, уточнила Мишонова.

Вечером 11 ноября мальчик в Красногорске поднял с асфальта взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку, после чего произошел взрыв. Ребенок был госпитализирован. Сотрудники СК возбудили уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев лично навестил пострадавшего 9-летнего мальчика.

«Буду твоим другом, хорошо? Приехал навестить, потому что мама переживает. Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста, младший сын. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил, это всегда тяжело, мама всегда плачет, потому что любит. Но мы победим, хорошо?» — сказал Воробьев, обращаясь к мальчику.

