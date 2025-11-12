Еще одну купюру проверяют на наличие самодельной взрывчатки в Москве

Странный предмет, подпирающий 100-рублевую купюру, обнаружили рядом с домом на улице Врубеля, 4 в Москве. На месте находится полиция, территория оцеплена, предмет проверяют на наличие самодельного взрывного устройства внутри, сообщает корреспондент РИАМО.

На 100-рублевой купюре лежит продолговатый предмет.

Сотрудники силовых структур рассказывают, что ожидается большое количество провокаций. На улицах могут находиться подобные пустышки. Однако нужно проявлять бдительность.

Вечером 11 ноября 9-летний мальчик в подмосковном Красногорске нашел на улице 10-рублевые купюры. Они были сложены трубочкой и перемотаны подарочной красной лентой. Ребенок развязал ее, после чего предмет сдетонировал. Мальчику оторвало несколько пальцев.

