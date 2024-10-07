Взрыв прогремел возле посольства Израиля в Дании

Мощный взрыв прогремел недалеко от посольства Израиля в Копенгагене, столице Дании, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство. Взрыв прогремел в 500 метрах от посольства Израиля.

Пять дней назад в Копенгагене были зафиксированы еще два взрыва. Они прогремели у здания израильского диппредставительства.

Полиция Копенгагена выясняет, есть ли связь между новым и старыми взрывами. Предварительно, пока что никакие признаки на это не указывают.

Ранее в США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года. По данным американских телеканалов, экстремисты могут напасть на еврейские, мусульманские и арабские учреждения.