В США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов предупредили о возможных угрозах со стороны экстремистов в день годовщины нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года, передает Газета.ru .

Как сообщает американский телеканал CNN, рекомендации спецслужб США выпущены на фоне призывов террористических группировок к насилию в отношении Запада и ударов Израиля по штаб-квартире «Хезболлы» в Ливане. При этом конкретные или реальные угрозы государству не указываются.

По данным CNN, еврейские, мусульманские и арабские учреждения на территории США могут стать привлекательными для экстремистов целями для нападений или ложных угроз на почве ненависти. Правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг подобных учреждений по всей стране.

Ранее в американской разведке заявили, что подозревает Россию в желании вмешаться в избирательный процесс во время ноябрьских выборов президента США и «вернуть» кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Белый Дом.