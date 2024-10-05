Разведка США подозревает Москву в желании «вернуть» Дональда Трампа в Белый Дом

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NYT: Россию подозревают «в решимости посеять хаос» на выборах в США

Американская разведка проинформировала членов Конгресса, что подозревает Россию в желании вмешаться в избирательный процесс и «вернуть» республиканца Дональда Трампа в Белый Дом, сообщает URA.RU .

«Господин Путин продолжает искать преимущества в американской политике», — пишет американская газета New York Times.

В статье отметили, что Кремль «полон решимости посеять хаос» в избирательном процессе Соединенных Штатов. Высокопоставленные сотрудники разведки США располагают данными, которые подтверждают данную информацию.

Из материала следует, что так же российский лидер якобы намерен «подорвать веру в демократические системы» Америки.

Ранее Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему и другим российским дипломатам в Вашингтоне поступают угрозы физической расправы. Он подчеркнул, что это произошло из-за грядущей президентской гонки.

Выборы президента США пройдут 5 ноября текущего года. За пост главы государства поборются экс-президент и республиканец Дональд Трамп и нынешний вице-президент США, представитель демократов Камала Харрис.