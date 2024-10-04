Посла Антонова угрожают убить в США

Антонов заявил, что ему и другим дипломатам в США поступают угрозы расправы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему поступают угрозы физической расправы. По его словам, аналогичные запугивания приходят и в адрес других российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, сообщает Life.ru .

Антонов признался, что работа дипломатического представительства в Соединенных Штатах оказалась осложнена. Это произошло из-за грядущей президентской гонки, которая пройдет 5 ноября — за место главы государства поборются экс-президент и республиканец Дональд Трамп и нынешний вице-президент США, представитель демократического лагеря Камала Харрис.

По словам посла Антонова, кроме угроз в адрес дипломатов, также участились и провокационные демонстрации с лозунгами, направленными против властей РФ.

«Все чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки», — рассказал глава дипмиссии.

Однако провокаторы, как заметил Антонов, не приводят никаких доказательств озвучиваемым обвинениям в адрес России.