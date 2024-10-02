Reuters: два взрыва произошло возле посольства Израиля в Копенгагене
Около израильского посольства в столице Дании прогремело два взрыва, полиция начала проверку по этому факту, сообщает ТАСС.
Как пишет Reuters, информации о пострадавших в данном инциденте не поступало.
Полицейские организовали предварительное расследование. Кроме того, силовики изучают возможную связь взрывов с расположенным рядом посольством.
23 сентября ЦАХАЛ начал военную операцию против «Хезболлы» в Ливане. В ходе нее Израиль нанес массированные удары по военным объектам движения. В Тель-Авиве заявили, что так они хотят создать безопасные условия на севере страны.