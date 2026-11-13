Взрыв автомобиля на юге Москвы квалифицировали как покушение на убийство

По факту взрыва легкового автомобиля на Кировоградской улице в Москве расследуется уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадал находившийся за рулем Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Его госпитализировали. Мужчине оказывают необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п. п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Правоохранители проводят следственные действия. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы в пятницу утром. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в результате ЧП мог пострадать его бывший пресс-секретарь Сергей Заворотный.

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