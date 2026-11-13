Иван Щербаков: согласованы проекты капремонта трех домов в Гурьевском проезде

Согласованы проекты капремонта трех жилых многоквартирных домов в Южном Орехово-Борисове, которые построены с 1986 по 1988 годы. Здания располагаются по адресам: Гурьевский проезд, д 19, к. 2, д. 31 к. 1 и д. 31, к. 2, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он уточнил, что Мосгосэкспертизой выданы положительные заключения на проекты капремонта трех жилых 17-этажных домов, расположенных в Южном административном округе столицы.

«Документация предусматривает обновление фасадов и входных групп зданий, модернизацию инженерных систем, а также работы в технических помещениях и на кровлях», — отметил Щербаков.

Для всех трех домов проектные решения идентичны и включают очистку фасадов и цоколей от отслаивающейся плитки и загрязнение, их утепление, финишную отделку декоративной штукатуркой и окраску. Также в домах обновят стены входных групп и неостекленных лоджий, заменят напольные покрытия крылец, отремонтируют козырьки над ними и установят новые входные двери. В местах общего пользования установят новые оконные двухкамерные стеклопакеты.

В технических подпольях планируют покрасить потолки и стены, обновить стяжки пола. Также в домах заменят кровельные покрытия и фартуки парапетов, смонтируют ограждения по периметру крыш, заменят водосточные воронки и отремонтируют надстройки. В технических помещениях установят новые металлические двери.

В каждом объекте модернизируют инженерные коммуникации — заменят системы водоотведения. Водоснабжения и центрального отопления с восстановительным ремонтом в местах общего пользования и квартирах.